LA BCC DI MONTE PRUNO PREMIA I DIPENDENTI PER L’IMPEGNO NELLA PANDEMIA

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno ha deliberato la concessione di un premio riservato ai dipendenti dell’istituto di credito cooperativo.

L’importante iniziativa posta in essere dal board della Banca rappresenta una forte gratifica a favore del personale dell’azienda. L’importo complessivo che sarà erogato nelle prossime settimane è pari a 250 mila euro .

Il tutto nasce in virtù degli ottimi risultati conseguiti dalla BCC che, di conseguenza, determinano la possibilità di erogare dei premi dedicati all’intero personale, il quale, con lavoro e dedizione, ha garantito il raggiungimento di valori economici di primissimo livello.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, all’unanimità, ha concesso questo riconoscimento, concordato con le sigle sindacali FIRST e F.A.B.I., che acquisisce un valore ancora più profondo se osservato all’interno del particolare momento in cui si è determinato e cioè in piena pandemia, dove il personale della BCC, così come avvenuto per tutto il settore bancario, ha garantito continuità operativa e servizio alla clientela, operando con tutti i rischi che il COVID ha determinato.

Nella fase più acuta, i dipendenti della Banca hanno dimostrato, ancora una volta, forte spirito di sacrificio e adattamento alla delicata situazione che si stava vivendo.