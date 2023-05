DE LUCA ATTACCA LA MELONI ED IL GOVERNO, DURA LA REAZIONE DI FRATELLI D’ITALIA

Prima l’attacco di De Luca al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “Ho visto ‘Heidi‘, s’è pure girata a Palazzo Chigi. Ha suonato la campanella e tutti i ministri seduti là come tanti pinguini. Ma non vi vergognate?». Una frase pronunciata nel corso di un evento organizzato da Confindustria Campania che ha scatenato le reazioni di tutto il partito di Fratelli d’Italia della Campania.

“Con i soliti insulti De Luca vuole solo nascondere il suo fallimento che è totale. Dopo oltre sette anni di suo governo la Campania è ultima per attesa di vita dei cittadini, ultima per reddito pro-capite, ultima per servizi sanitari e servizi alla persona, ultima per spesa dei fondi europei. I primati invece che può vantare sono tutti negativi: la Campania è prima per disoccupazione, prima per aliquota Irpef che si paga, prima per emigrazione sanitaria, prima per il rischio di povertà ed esclusione sociale. De Luca dovrebbe solo vergognarsi e dimettersi; è l’ultimo che possa atteggiarsi anche a professore. È diventato un ingombro anche per il suo partito perché è il modello fallimentare di un potere esercitato in maniera cafona ed incivile. Il suo nervosismo è frutto del fatto che gli frana il terreno sotto ai piedi e pensa di rimediare mettendosi a fare il neo borbonico. È una caricatura perché è l’emblema del male del Sud”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

“De Luca ormai è un uomo solo che, pur di rimanere a galla, attacca chiunque con la speranza di avere ancora un minimo di visibilità”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri rispondendo alle critiche del governatore della Campania al Governo Meloni. “Invece di parlare a vanvera dovrebbe spiegare il suo totale fallimento politico. I dati Istat 2023, infatti, confermano il trend positivo delle politiche del Governo Meloni in materia di crescita economica e occupazionale. Viceversa, la Campania risulta la prima regione per numero di disoccupati finendo per essere la maglia nera d’Italia davanti a Calabria e Sicilia. Invece di fare futile ironia, quindi, De Luca faccia mea culpa per i suoi disastri o almeno abbia la decenza di tacere” conclude Vietri.

“De Luca si permette di attaccare la premier Meloni solo per nascondere il suo fallimento come governatore della Campania. I dati Istat certificano una situazione a dir poco disastrosa sull’operato della Regione Campania sotto la guida di De Luca: aliquote Irpef tra le più alte, un tasso di disoccupazione crescente rispetto alle altre regioni, prima per il rischio di povertà ed esclusione sociale, ultima per spesa dei fondi europei. Un quadro che non ha bisogno di commenti se non quello di raccomandare a De Luca rapide dimissioni”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.