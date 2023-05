GRANDI MANOVRE NEL PD: DE LUCA MOLLA ROBERTI E PER LE EUROPEE PUNTA SU TOPO

Sarà l’ex parlamentare e già consigliere regionale del Partito Democratico Lello Topo l’uomo da sostenere, in tutta la Campania, per le prossime elezioni Europee del 2024. Da Palazzo Santa Lucia è già arrivato l’ordine di scuderia che, per la prossima scadenza elettorale, vedrà tutto il gruppo dirigente del Pd legato alla Regione Campania, puntare sul nome di Lello Topo. 5 anni fa, invece, De Luca, con tutta la Giunta Regionale, sostenne la candidatura, poi vincente, dell’ex assessore regionale alla sicurezza Franco Roberti che, oggi, da parlamentare uscente, dovrà costruire una eventuale ricandidatura su basi elettorali completamente diverse. La scelta di Lello Topo si inquadra nella necessità di tenere sotto controllo il Pd della Campania, oggi commissariato in attesa della scelta su di un futuro congresso regionale: le novità non riguardano solo Lello Topo ma anche Mario Casillo, Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale, al quale sarebbe stata prospettata una candidatura per la Presidenza della Provincia di Napoli.

