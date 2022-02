DE LUCA E LA GRANA DEI RIFIUTI DI RITORNO DALLA TUNISIA: TERRITORI IN AGITAZIONE

I container che la Tunisia ha rispedito in Campania finiranno nell’area militare di Persano ma la decisione, ufficializzata dalla Giunta Regionale, non ha placato gli animi dei cittadini e, soprattutto, degli amministratori della zona, delusi dalla scelta e soprattutto preoccupati dal tempo di giacenza dei rifiuti nell’area della Piana del Sele. Dopo Battipaglia, che aveva detto no all’ipotesi dello Stir per accogliere i rifiuti di rientro dalla Tunisia, anche Eboli, con alcune pesanti dichiarazioni del Sindaco Conte, ha espresso preoccupazione per la vicenda che, ancora una volta, penalizza l’area della Piana del Sele. Conte ha chiesto al Presidente De Luca di rivedere la decisione e di dislocare i rifiuti in un’area quanto piu’ vicina al Termovalorizzatore.

