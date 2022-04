DE LUCA RILANCIA SUL COVID: “A PASQUA VIA LA MASCHERINA SOLO PER LA PASTIERA”

Sulla permanenza del covid nel periodo di Pasqua in cui la maggioranza si sente più libera “sono molto preoccupato e credo che debbano essere preoccupati i cittadini. Non servono delle leggi nazionali, in Campania, in città in particolare l’uso di mascherina è obbligatorio”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vijncenzo De Luca.

“Noi abbiamo – ha detto – una tale densità di prudenza che è bene avere possibilità mascherina. Toglietela quando mangiate la pastiera, sapendo che abbiamo migliaia di contagi, io devo fare lo slalom perché ci sono centinaia di positivi intorno a noi. La cosa importante è che abbiamo meno ricoveri, la cosa importante è che chi viene contagiato regge in maniera accettabile ma cominciamo ad avere problemi nei reparti ordinari, perché pochi sono in terapia intensiva e in ordinaria non scendiamo di numeri. Questo complica l’assistenza per i malati non covid.

Quindi ripeto: manteniamo la mascherina, se fate movida mettetela, lo dico a ragazzi e ragazze, quando entrate e uscite da scuola usate la mascherina, è un piccolo sacrificio per evitare il contagio”.

