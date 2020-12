DE LUCA VIETA IN CAMPANIA LO SPOSTAMENTO TRA COMUNI NEI GIORNI DI FESTA

Qualcosa in piu’ del Governo doveva pur farla. A maggiore ragione perchè già in Veneto il collega Luca Zaia ha detto no agli spostamenti tra comuni a partire dalle 14:00 di ogni giorno. E cosi’ De Luca ha già annunciato che adotterà una apposita ordinanza regionale per vietare, nei giorni 24-25-26-31 dicembre e 1 gennaio, lo spostamento fisico delle persone da un comune all’altro, senza nessuna deroga per la distanza chilometrica. Una decisione che dovrebbe aggiungersi ad altri provvedimenti come il divieto di vendita di bevande alcoliche anche durante il periodo di zona gialla che per la Regione Campania dovrebbe andare dal 20 al 23 dicembre.

