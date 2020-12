C’è bisogno di maggiore chiarezza sui criteri di distribuzione regionale dei vaccini anti Covid. La linea sinora trapelata non fa altro che acuire le preoccupazioni dei campani, già provati dalle conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia. Non c’è giorno che questo Governo non riservi sorprese, in negativo”. Così il capogruppo della Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.

