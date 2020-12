CAMPANIA ZONA GIALLA FINO AL 23 DICEMBRE. POI I NUOVI DIVIETI ROSSI ED ARANCIONI DEL GOVERNO

Almeno per quattro giorni la Campania tornerà in zona gialla, salvo che il Presidente della Regione non ne voglia cambiare il colore con apposite ordinanze. Il Ministro della Salute dovrebbe, nella serata di venerdi’, adottare il provvedimento che, in ogni caso, non durerà molto: da domenica 20 Dicembre fino a mercoledi’ 23 dicembre. A quel punto dovrebbero entrare in vigore i nuovi provvedimenti nazionali che prevedono Zona Rossa, in tutta Italia, dal 24 al 26 dicembre, poi arancione dal 27 al 30, infine nuovamente rossa dal 31 Dicembre almeno fino al 3 gennaio. Si tratta, dunque, per la Regione Campania di un periodo molto breve, nel corso del quale bisognerà verificare quante delle attività coinvolte dalla nuova colorazione decideranno di riaprire i battenti al pubblico: ad esempio un ristorante potrà riaprire al pubblico, con la chiusura alle 18:00, ma solo da domenica 20 a mercoledi’ 23, salvo poi richiudere. Stesso discorso per l’apertura al pubblico di pub e bar.

