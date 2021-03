DE LUCA VISITA I CENTRI VACCINALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. ALAIA: “STOP STRUMENTALIZZAZIONI”

Visita, questa mattina, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in alcuni Punti Vaccinali della Provincia di Avellino. Ad accompagnarlo il Presidente della Commissione Sanità Alaya che ha puntualizzato anche come non abbiano fondamento le critiche mosse da qualcuno.

I nostri centri vaccinali devono rappresentare non motivo di polemica, ma la dimostrazione che le istituzioni ad ogni livello e tutti gli amministratori di questo territorio collaborano costantemente, ogni giorno, senza mai risparmiarsi.

Le strumentalizzazioni di quei pochi che pensano di trovare nella polemica un’arma propagandistica lasciano il tempo che trovano: la nostra, quella di tutti noi, è la politica dei fatti.

Domenico Biancardi , al Sindaco di Baiano Enrico Montanaro ed al Sindaco di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano Grazie al Governatore Vincenzo De Luca , al Presidente della Provincia di Avellino e Sindaco di Avella .

Continuiamo a lavorare, insieme.