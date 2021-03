BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “AUGURI ALLA CITTA’ PER I 92 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE”

“A 92 anni dalla sua fondazione, voglio dedicare un pensiero a questa città. Da colonia agricola nel 1858 a comune rurale nel 1929 ad opera di Alfonso Menna, il primo progetto di bonifica e di costruzione diede vita ad un nuovo borgo.

Con il suo passaggio a comune autonomo, iniziò un decennio di straordinaria trasformazione urbana: nuove strade, la scuola elementare, l’apertura del tabacchificio e dello zuccherificio, la stazione ferroviaria, l’opificio Baratta e tanto altro ancora.”

Lo scrive Antonio Visconti, candidato sindaco per le prossime comunali di Battipaglia.

Proprio l’opificio Baratta ha rappresentato per la nostra città la principale occasione di crescita economica: negli anni ‘30 oltre 1500 persone trovarono impiego e circa il 70% della produzione veniva esportato.

Grazie a realtà come questa, Battipaglia fu eletta tra i 100 comuni d’Italia riconosciuti come determinanti per lo sviluppo della Nazione nei primi quarant’anni della Repubblica.

Oggi come allora è tempo di rinascita, è tempo di risvegliare il grande Gigante Addormentato. Facciamo sì che per il suo 100° compleanno possa ritornare nei primi 100 Comuni d’Italia.