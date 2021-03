PD, SEGRETERIA LETTA: PRIMO SCONTRO ALLA CAMERA MADIA-SERRACCHIANI PER IL RUOLO DI CAPOGRUPPO

Ecco il primo ostacolo politico della Segreteria del Pd targata Enrico Letta: alla Camera, a differenza di quanto accaduto al Senato, l’elezione “in rosa forzato” del nuovo capogruppo non avverrà in assoluta tranquillità, perchè è già in atto uno scontro politico tra le due candidate al ruolo Marianna Madia e Deborah Serracchiani.

Alla Camera “quello che poteva essere un confronto sano tra persone che si stimano si è subito trasformato in altro. Immediatamente si è ripiombati nel tradizionale gioco di accordi trasversali più o meno espliciti con il capogruppo uscente, da arbitro di una competizione da lui proposta, che si è fatto attivo promotore di una delle due candidate, trasformando ai miei occhi il confronto libero e trasparente che aveva indetto in una cooptazione mascherata”.

Lo ha scritto la deputata Marianna Madia in una lettera ai parlamentari Pd. Madia è candidata con Debora Serracchiani per diventare nuova capogruppo del Pd alla Camera.