BILOTTI, ADELIZZI, PROVENZA, VILLANI E GUADIANO: QUELLI DEL SECONDO MANDATO NEL M5S

C’è una folta pattuglia di parlamentari del M5S che, oggi, guarda con moderato ottimismo al futuro: l’applicazione ferrea della regola del secondo mandato, cosi’ come rilanciata da Beppe Grillo, non infrange le loro speranze di una seconda candidatura ed una eventuale rielezione in Parlamento. Se Cioffi e Tofalo sono out perchè giunti alla seconda esperienza in Parlamento, questo non vale per i deputati Adelizzi, Bilotti, Provenza e Villani come anche per la senatrice Gaudiano. Stesso discorso anche per il senatore Castiello mentre Angrisani ed Acunzo, fuori dal M5S per motivi diversi, dovranno, eventualmente, trovare collocazione in altre liste o in altri partiti. Si sfoltisce, dunque, l’elenco degli aspiranti candidati alle prossime politiche all’interno del Movimento 5 Stelle, sempre che anche Giuseppe Conte voglia confermare, senza possibili deroga, la regola del doppio mandato che lascerebbe a casa, ovvero fuori dal Parlamento, anche un big del M5S come Luigi Di Maio.

