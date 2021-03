PSI, IL DOCUMENTO VERSO LE ELEZIONI COMUNALI: “NO AD ALLEANZE CON POPULISTI”

La Direzione Nazionale del Psi riunita oggi attraverso la piattaforma Zoom, ha approvato all’unanimità la relazione del Segretario, Enzo Maraio. Il Psi è impegnato nel proprio percorso politico con la propria autonomia organizzativa e auspica il coinvolgimento dei tanti socialisti in un progetto comune attorno al PSI.

Preservare la nostra autonomia politica e organizzativa e avviare un dialogo con le forze laiche, ambientaliste, europeiste, liberali e socialiste per rendere competitiva la sinistra riformista italiana a partire dalle prossime elezioni amministrative e che sia di rilancio per tutto il centrosinistra.

Occorre che il centrosinistra faccia un salto di qualità e si concentri nella costruzione di una area che rappresenti modernità e rinnovamento.

Nei prossimi giorni il Psi avvierà il confronto con le forze che rappresentano la tradizione viva del riformismo italiano, nostre interlocutrici. A tutti sarà richiesto non soltanto un posizionamento politico anti populista, ma il compito di mettere in campo un serio progetto per il Paese, volgendo lo sguardo prima di tutto alla prospettiva di vita e di lavoro delle giovani generazioni.

