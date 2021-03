PIERRO GROUP: NEI PROSSIMI 4 ANNI ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI ANAS

La società Pierro Group, storica azienda edile della Valle dell’Irno, taglia un altro prestigioso traguardo: nei giorni scorsi, infatti, è stato avviato il primo cantiere per la manutenzione stradale, nell’ambito di un Accordo Quadro che la Pierro Group ha sottoscritto con l’Anas per una serie di lavori da eseguire sull’intero territorio nazionale.

Il cantiere è stato avviato nel Comune di Misano Adriatico (Rimini) per la messa in sicurezza di un viadotto che attraversa la Strada Statale 16 meglio conosciuta come Strada Adriatica.

L’Accordo Quadro è un nuovo metodo di ricerca delle aziende che Anas ha messo in campo negli ultimi anni e che coinvolge, a livello nazionale, circa 100 società del settore.

Grande la soddisfazione da parte dei vertici della Pierro Group: “Consapevoli dell’importanza dell’opera che riguarda la salvaguardia di tanti automobilisti che transitano in zona, felici per aver tagliato un altro prestigioso traguardo imprenditoriale, partiamo per questa nuova avventura con la forza della nostra tradizione di piccola azienda nata nel cuore della Valle dell’Irno, oggi capace di portare il nome di Fisciano e di Salerno in giro per l’Italia.”