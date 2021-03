SALERNO. LUNEDI’ 29 PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA EVA AVOSSA E MIMMO DE MAIO

E’ in programma per la mattinata di lunedi’ 29 Marzo il formale passaggio di consegne tra l’attuale Vice Sindaco di Salerno Eva Avossa, oggi deputata del Partito Democratico e l’assessore Mimmo De Maio che riceverà, dalle mani di Enzo Napoli, la delega di Vice Sindaco che lo accompagnerà fino all’appuntamento con le elezioni comunali di Settembre 2021. De Maio, dunque, aggiungerà alle sue deleghe anche quella, fortemente politica, di Vice Sindaco mentre Eva Avossa resterà assessore alla scuola fino al termine del mandato dell’attuale Giunta Comunale di Salerno. La scelta di Mimmo De Maio ha bocciato le tante aspettative che si erano venute a creare all’interno della Giunta da parte di chi, proprio in occasione della campagna elettorale, avrebbe volentieri voluto ricevere la delega di Vice Sindaco: Napoli, invece, ha premiato l’anzianità di servizio ma anche la coerenza, considerato che De Maio si è sempre candidato ed è stato sempre eletto con la lista dei Progressisti per Salerno.

Share on: WhatsApp