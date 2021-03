L’EX MINISTRO AZZOLINA VINCE BRACCIO DI FERRO CON LA LEGA: REVOCA PER CONSULENTE-STALKER

Il ministro dell’Istruzione Bianchi ha dato mandato all’amministrazione di revocare l’incarico assegnato al professor Vespa, consulente del sottosegretario leghista Sasso. Il ministro ha anche espresso la ‘massima stima’ nei confronti dell’ex ministra Azzolina, del M5s, che aveva denunciato Vespa come suo stalker per aver condotto ‘una guerra contro di me con post sessisti e minacce, da cui poi scaturivano commenti volgari e di cattivo gusto’.

“Ringrazio il ministro Bianchi per la decisione di revocare l’incarico a Pasquale Vespa.