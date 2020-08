DI MAIO IN PROVINCIA DI SALERNO: NIENTE COMIZI MA SOLO CAFFE’ CON I CITTADINI

Nessun comizio, come precedente annunciato, almeno per la città di Cava de’ Tirreni ma solo incontri per un caffè con i cittadini ed un incontro, ad Eboli, per discutere di Referendum Costituzionale. E, soprattutto, almeno nelle locandine ufficiali, nessun riferimento alle Elezioni Regionali in Campania e, stando al programma, nessun tour con la candidata alla Presidenza della Regione Valeria Ciarambino. Inizierà, comunque, da Giffoni Valle Piana il giro che il Ministro degli Esteri e capo di fatto del M5S Luigi Di Maio ha in programma, domani, in Provincia di Salerno.

Dopo Giffoni toccherà ad Angri ed a Cava de’ Tirreni, dove appunto era in programma un comizio poi annullato: infine, in serata, all’interno di uno stabilimento balneare della fascia costiera di Eboli, un incontro, organizzato dal deputato Cosimo Adelizzi, sul referendum per la Riforma Costituzionale.