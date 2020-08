ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “COMPOSTAGGIO, SOLO DEMAGOGIA E PROPAGANDA”

Come sempre si fa demagogia e propaganda! E’ l’appello che lancia, da Mercato San Severino, Enza Cavaliere, candidata al consiglio regionale con la Lista De Luca Presidente.

Procediamo con ordine:

A) come Assessore del Comune di Mercato San Severino, unitamente al Sindaco ed ai colleghi della Giunta, ho combattuto la localizzazione dell’impianto di Prignano, deliberando la costituzione in giudizio del Comune, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, cioè l’annullamento degli atti, da parte del Tar. Quindi, battaglia concreta e proficua per il mio territorio.

B) Sulla delibera n. 14 del 6 agosto, del Consiglio d’Ambito, essa non costituisce una decisione, ma una previsione. A tal proposito, il Sindaco di MSS, già nel maggio 2019 aveva invitato l’Ente d’Ambito, proprio per la inidoneità dell’area, a scegliere un’altra localizzazione. Quindi, contrariamente a quanto detto dalla Dott.ssa Grimaldi, l’Amministrazione locale, di cui faccio parte, già da tempo monitora le decisioni dell’Ente d’Ambito, e ha espresso la propria contrarietà, ha già anticipato la volontà di proseguire nel contenzioso sino ad oggi portato avanti, ove si insistesse su Prignano. È tempo di smetterla di fare demagogia, perché la mia storia parla chiaro e non ho alcuna ambiguità, come invece si vuole sottintendere, rispetto alla tutela del nostro territorio. Dica piuttosto, lei ed i suoi rappresentanti politici regionali e nazionali dove sono stati, dopo la passerella che si erano riservati nel corso della manifestazione organizzata a Mercato San Severino nel novembre 2018. Allora, probabilmente, c’è una ragione in più per dare forza ad una rappresentante del territorio, per continuare il lavoro fatto fino ad oggi e portare in Regione queste ed altre problematiche.