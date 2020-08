PELLEZZANO. GUARITI I DUE CITTADINI COLPITI DA COVID 19 A META’ AGOSTO

Guariti dal Covid Marco Carrella e la convivente, entrambi domiciliati in via A. De Gasperi a Pellezzano (SA), ma residenti a Salerno. A comunicarlo è stata l’ASL di Salerno. A seguito della negatività di 2 tamponi consecutivi refertati presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Salerno e dell’ospedale di Eboli, è stata chiesta la revoca dell’ordinanza di quarantena obbligatoria richiesta lo scorso 14 agosto dall’Unità Operativa che rilevò la positività dei due domiciliati a Pellezzano

“Un’ottima notizia – ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – A seguito di questa comunicazione sulla negatività delle due persone, come Ente competente, provvederemo a revocare l’ordinanza di quarantena obbligatoria. Ringrazio le due persone domiciliate nel nostro Comune per aver osservato scrupolosamente il periodo di quarantena a cui erano state sottoposte a seguito della positività che era stata a loro riscontrata. Oggi più che mai soprattutto in virtù del costante aumento del numero di contagi che quotidianamente viene registrato attraverso i dati forniti dalla Protezione Civile Nazionale, sento il dovere di un forte richiamo alla responsabilità da parte di tutti i cittadini, soprattutto i più giovani”.