DRAGHI-CONTE, SCONTRO SULLE SPESE MILITARI: OGGI AL SENATO LA PAROLA AI PARLAMENTARI

C’è attesa e preoccupazione, negli ambienti della maggioranza di Governo, per il voto di oggi pomeriggio, al Senato, sulla risoluzione per l’aumento delle spese destinate agli armamenti che, nella giornata di ieri, ha fatto registrare un duro scontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi ed il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Draghi ha tenuto a dire che è importante rispettare gli impegni Nato: io ho spiegato che non ho mai messo in discussione il tendenziale al 2% come non è stato messo in discussione dai premier precedenti. Però se noi ci diciamo questo orizzonte del 2024, avremo un picco notevole: si tratta di 15 miliardi e, francamente, credo che i cittadini e il Paese adesso abbiano altre priorità. Questo non significa dire che l’Italia non rispetta gli accordi. Questo non verrà detto e io stesso non l’ho detto”. Così il leader M5s Giuseppe Conte a Di Martedì, su La7