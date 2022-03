SALERNO. CELANO (FI): “ARCHI MEDIEVALI, UNA FONDAZIONE BANCARIA COPRE I COSTI DELL’INTERVENTO?”

“C’è davvero una Fondazione Bancaria che copre il costo, pari a 630.000 euro, dell’intervento di manutenzione ordinaria degli Archi Medievali di Salerno. E se c’è di quale Fondazione si tratta ?”. Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, in una interrogazione rivolta al Sindaco di Salerno, pone alcune domande per conoscere lo stato attuale del presunto finanziamento ottenuto per gli Archi Medievali.

“Sul portale Art Bonus,” scrive Celano, “nel dettaglio delle opere e delle coperture, è riportata la seguente informazione:“ L’intervento è a totale carico di una Fondazione bancaria ai sensi della Risoluzione n. 87/E

del 15/10/2015 dell’Agenzia dell’Entrate”. A questo punto la domanda, rivolta direttamente al Sindaco: ” se il Comune di Salerno sia a conoscenza di una eventuale disponibilità espressa da una Fondazione bancaria, anche locale, per la copertura delle spese integrali di restauro degli Archi e se il Comune non ritenga necessario svolgere tutti gli accertamenti presso il Ministero della Cultura per conoscere l’identità della Fondazione bancaria proponente e, ad esito eventualmente positivo, invitare la stessa a chiarire le motivazioni della mancata attuazione ad oggi del progetto in questione.”