CAVA DE’ TIRRENI. CONTINUANO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO

Continua la manutenzione della pavimentazione nel centro storico, con la sistemazione del basolato in corso Garibaldi, corso Umberto I e piazza Vittorio Emanuele III, dove la storica Fontana dei Delfini, con la Rosa dei Venti che la contorna, è ritornata all’antico splendore con un nuovo impianto idrico e d’illuminazione.

Con un fondo residuo del finanziamento “Piu Europa” di circa 350 mila euro, è stato realizzato anche un marciapiede e l’asfaltatura di via Spizzichino, saranno riasfaltate anche via Rosario Senatore e via Gen. Luigi Parisi. Inoltre sarà completata la facciata di via Osvaldo Galione del complesso monumentale di San Giovanni. In corso anche i lavori di allargamento di via Ugo Foscolo, con la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Gaudio Maiori, un nuovo marciapiedi e l’asfaltatura della strada.

“Le strade del centro storico – afferma il vicesindaco Nunzio Senatore, con delega alla manutenzione – sono soggette ai danni del passaggio dei veicoli e quindi periodicamente dobbiamo intervenire per sistemarle. Intanto, sono praticamente conclusi i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con i nuovi percorsi per le persone con disabilità. Man mano che recuperiamo risorse economiche interverremo su tutte le strade, soprattutto in periferia, in base alle priorità individuate dagli uffici tecnici”.

