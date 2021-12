E’ IL GIORNO DEL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO: ATTESA PER LA DIREZIONE

Non c’è partita perchè a giocarla sarà una sola squadra: mozione unica, lista unica e candidato unico per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno che, oggi, a partire dalle 18:00, nella Sala Pasolini, celebrerà la sua assemblea elettiva per indicare il nuovo Segretario – che sarà, nuovamente, Enzo Luciano – ma anche per l’elezione della Direzione Provinciale, l’unico organo che puo’ incidere sulle politiche del Pd nel territorio della Provincia di Salerno. Ed è questo l’ultimo tassello da riempire con i nomi dei nuovi componenti: scontata l’elezione di tutti i candidati all’Assemblea Provinciale (poco piu’ di 100), si dovrà poi stabilire quanti saranno i membri della Direzione Provinciale del Partito Democratico e, soprattutto, in base a quale criterio saranno scelti. Insomma, giusto un po’ di pepe per un congresso che, per i toni ed i contenuti, assomiglia ad una cena aziendale di fine anno.

