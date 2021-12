DA LUNEDI’ 20 DICEMBRE AUMENTANO LE REGIONI IN ZONA GIALLA: ECCO DI CHI SI TRATTA

Da lunedì 20 dicembre si allungherà la lista delle regioni in zona gialla. Liguria, Trentino e Veneto si affiancheranno a Calabria, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. In bilico le Marche. Resta in zona bianca per ora la Lombardia. Entro fine anno rischiano il giallo anche il Lazio. È questo il quadro che emerge alla vigilia del monitoraggio settimanale dell’Iss in base al quale la cabina di regia deciderà gli eventuali cambi di colore delle regioni. Cambi cromatici senza impatto concreto nella vita dei cittadini (dal momento che le regole sono le stesse per la zona bianca e gialla, a parte l’obbligo di mascherina anche all’aperto) ma che preoccupano in quanto rivelatori di un aumento di pazienti Covid ospedalizzati.

