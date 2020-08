EBOLI, COMUNALI 2020. IL DOCUMENTO DELLE 6 LISTE A SOSTEGNO DI MASSIMO CARIELLO

Donne e uomini liberi impegnati per la comunità, nel perseguimento di obiettivi comuni e nell’ottica di uno sviluppo possibile che sia speranza per le famiglie e per i giovani. E’ questo il quadro dei candidati a sostegno della candidatura a sindaco di Massimo Cariello, sostenitori di un programma chiaro e conosciuto. Tutti oggi preoccupati per il clima intriso di veleni, ombre e sospetti che avversari ed odiatori seriali stanno instillando nel tessuto sociale. Un clima violento di terrore che in questi giorni viene alimentato non solo da chi, in campo elettorale, dovrebbe proporre idee e programmi, ma addirittura da chi nemmeno partecipa alla competizione ed invece di riflettere sui suoi fallimenti alimenta un clima di odio e di sospetti.

Eravamo abituati ad una città laboratorio politico, dove il confronto alimentava il dibattito pubblico, invece ci ritroviamo con un improvvisato, grottesco ed inadeguato candidato a sindaco che definisce il primo cittadino di una città storica e civile come Eboli con frasi del tipo «un signore che da cinque anni poggia il suo deretano sulla

poltrona più alta della città». C’è chi sparge ombre, sospetti, odio e veleni pur essendo costretto a ritirare una candidatura annunciata e poi non presentata perché solitaria e senza sostegno popolare. Aspettiamo

l’esito delle urne, per capire con chi stanno i cittadini. È in atto un tentativo di mostrare Eboli non come la città della cultura ritrovata e del turismo in crescita, ma come un agglomerato preda di faccendieri ed

illegalità diffusa, gettando fango su un’intera città. Noi coltiviamo la cultura della democrazia, ci presentiamo ai nostri concittadini con una proposta programmatica, una visione ampia del futuro, per coniugare

azione amministrativa ed aspettative degli ebolitani. Siamo impegnati nel dare un futuro alla nostra città, proseguendo il lavoro che l’amministrazione uscente ha realizzato, per garantire quella crescita

che le gestioni di chi oggi sostiene i candidati avversari negli anni scorsi non sono state capaci di assicurare, mettendo la città in ginocchio. Massimo Cariello rappresenta questa nostra visione di città, il nostro sostegno è motivato dalla fiducia che riponiamo nella sua capacità lucida di governare la città per il bene comune.