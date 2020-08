Il Sindaco di Avellino Gianluca Festa, con una apposita ordinanza, ha stabilito che nel territorio comunale le scuole di ogni ordine e grado riapriranno solo il 24 settembre, ovvero al termine della tornata elettorale per il referendum e per le Regionali 2020. Evitando l’inutile balletto di apertura per soli 4 giorni e poi chiusura per i seggi elettorali, Festa ha, con ogni probabilità, anticipato la decisione che il Presidente della Regione Campania potrebbe adottare nei prossimi giorni.

