EBOLI. I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE CHIEDONO UN CONSIGLIO SU QUESTIONE ELETTRODOTTO

Sono i consiglieri comunali di Eboli CAPACCIO DAMIANO, CARDIELLO DAMIANO, DI BENEDETTO COSIMO PIO, GIARLETTA PIERLUIGI, INFANTE PIERINO, MASALA EMILIO, NORMA GIUSEPPE, ROSAMILIA FILOMENA e SQUILLANTE FRANCESCO a richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di un consiglio monotematico, dedicato alla questione dell’elettrodotto.

I sottoscritti Consiglieri Comunali in riferimento alle problematiche urgenti che attengono la futura realizzazione dell’elettrodotto Tyrrhenian Link sul territorio ebolitano, premesso

– Che il Tyrrhenian Link è un’opera strategica per il sistema elettrico italiano per la quale Terna investirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella realizzazione dell’opera circa 250 imprese;

– Che la nuova infrastruttura ha come obiettivo una maggiore integrazione tra le diverse zone di mercato e un più efficace utilizzo dei flussi di energia proveniente dalle fonti rinnovabili oltre che potenzialità in termini di sviluppo delle stesse, della capacità di scambio elettrico e della affidabilità della rete; è stato già firmato dal Ministero della Transizione Ecologica l’avvio formale del procedimento autorizzativo del “Tyrrhenian Link – Ramo Est;

Che la fase delle c.d. consultazioni intorno al Progetto si è svolta durante la fase commissariale e dunque senza il coinvolgimento delle forze politiche elette; Che dai mezzi d’informazione sappiamo che il Sindaco e i suoi collaboratori hanno incontrato a Roma l’Amministratore Delegato di Terna;

– Che la classe politica ha il dovere della sostenibilità dal punto di vista tecnico e ambientale di un investimento in nuove tecnologie e non strumentalizzandone il dibattito in funzione delle campagne elettorali ma alimentando un confronto serio, trasparente e partecipato, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del territorio;

– Che è compito dell’intero Consiglio Comunale determinarsi in merito alla realizzazione e fissare le linee di indirizzo da sottoporre all’attenzione della Società Terna; per quanto concerne la realizzazione esecutiva dell’investimento, per la stipula della convenzione con il Nostro Ente nonché per l’eventuale utilizzo dei ristori concessi; CHIEDONO

la convocazione urgente del Consiglio Comunale, ex art. 21 del regolamento, alla realizzazione delle strutture -stazioni e collegamenti ad opera della società Terna al fine di poter fissare in seno ad una sana dialettica democratica realizzazione ed eventualmente le linee di indirizzo politico e programmatico da sottoporre all’attenzione della Società realizzatrice, ogni determinazione circa la loro in ordine onde garantire condizioni di sicurezza e tutela dei cittadini e dell’ambiente e non pregiudicare il tessuto economico sociale del territorio ed eventualmente prevedere il reinvestimento sul territorio di eventuali ristori, per riqualificare e/o rendere infrastrutture di utilità per la comunità.