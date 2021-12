AVELLINO. LE TESSERE DEL PD DEL SINDACO FESTA FUORI DAL CONGRESSO PROVINCIALE

Le tessere del Partito Democratico sottoscritte on line e riconducibili all’attuale Sindaco di Avellino Gianluca Festa sono state escluse dalla partecipazione al prossimo congresso provinciale del PD della Provincia Irpina: a deciderlo i vertici nazionale del Partito Democratico, al termine di una attenta valutazione delle tessere che erano state sottoscritte proprio negli ultimi giorni di campagna tesseramento. Secondo quanto ricostruito a Roma, le oltre 1.200 tessere annullate erano state tutte acquistate tramite lo stesso dominio davvero.info ed utilizzando solo due carte di credito. Una vicenda che ha portato all’annullamento delle sottoscrizioni, ma intanto stanno andando avanti le verifiche anche su altri pacchetti di tessere che risultano quanto meno strane per il numero e per la tempistica.

