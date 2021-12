SALERNO. IL PSI CON TRE CONSIGLIERI INCASSA QUATTRO VOTI ALLE PROVINCIALI

Chi è il “franco tiratore” all’interno della maggioranza delle liste civiche del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che, sottraendosi agli ordini di scuderia, ha votato per il Partito Socialista Italiano ? Dallo spoglio avvenuto nella serata di ieri, è, infatti, emerso che il PSI, con i suoi candidati, tra i consiglieri comunali di Salerno ha ottenuto ben quattro voti: il gruppo PSI, almeno ufficialmente, è composto da tre consiglieri. E, dunque, facile immaginare che qualcuno dei consiglieri di Progressisti, Campania Libera e Giovani per Salerno si sia sottratto all’appartenenza politica, lanciando un messaggio e votando in maniera completamente diversa rispetto alle aspettative. La caccia al “franco tiratore”, ovviamente, è già iniziata.

agendapolitica@libero.it