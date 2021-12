PROVINCIALI 2021. FRANCESCO MORRA: “C’E’ TANTO DA FARE, VICINO A MICHELE STRIANESE”

Da tempo le Province vivono una fase di crisi per una riforma, avviata e mai portata a termine: pochi fondi ma tante competenze, a cominciare dall’ambiente, alla manutenzione delle strade per finire a quella delle scuole. C’è tanto da fare e spero di poter dare il mio contributo al Presidente della Provincia Michele Strianese che è stato sempre vicino alle nostre comunità .

Ogni mio sforzo sarà profuso in una cinghia di trasmissione tra il mio territorio di riferimento e la Provincia: sarà una preziosa occasione per rappresentare le istanze del territorio in Provincia e, viceversa, portare le istanze e le bellezze della nostra meravigliosa Provincia.

Proverò a onorare il mio ruolo non come “un comune giro di stagione”, citando un’espressione dello scrittore Cesare Pavese, ma come un’opportunità per contribuire a risolvere le criticità della Valle dell’Irno e di tutto il territorio provinciale.