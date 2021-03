EBOLI. IL PD INDECISO SUL NOME DEL CANDIDATO SINDACO: SGROIA O PANSA?

Il Partito Democratico non deciderà nulla prima del mese di Aprile nel Comune di Eboli: le amministrative nel centro della Piana del Sele risultano, particolarmente, complicate per il PD che prima di indicare il nome del candidato sindaco dovrà anche ristrutturarsi sul territorio. Nel frattempo, negli ambienti Pd del Comune di Eboli, circolano essenzialmente due nomi per la possibile candidatura a sindaco: il primo è quello dell’ex Vice Sindaco Luca Sgroia che rappresenta anche una continuità con il passato ma, sulla scrivania del segretario del Pd c’è anche quello dell’imprenditore Roberto Pansa. La decisione? E’ ancora presto, forse.

