EBOLI. LUCA SGROIA: “CONCLUSA PROCEDURA PER BONUS DA 500 EURO PER EMERGENZA COVID”

Lo annuncia l’ex Vice Sindaco di Eboli Luca Sgroia, oggi candidato alle Comunali 2021 come Sindaco.

Si tratta di una misura che ho voluto prevedere nel breve periodo in cui sono stato chiamato alla guida della Città, affinché anche il Comune – con proprie risorse – potesse offrire un minimo aiuto alle famiglie ebolitane, colpite profondamente dalla crisi economica prodotta dalla pandemia.”

Ritengo che nel prossimo futuro occorrerà mettere in campo misure analoghe ed ancor più significative, perché il dramma economico e sociale, conseguenza delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, ha ulteriormente aggravato le condizioni di tanti cittadini, che meritano il sostegno delle Istituzioni ad ogni livello.

Così come penso che in futuro sarà necessario intervenire per velocizzare i procedimenti amministrativi e ridurre le lungaggini burocratiche su questo genere di interventi, che toccano la carne viva dei cittadini.