EDMONDO CIRIELLI (FDI): “ALLEANZA CON FI E LEGA E’ FINITA, ANCHE A LIVELLO PROVINCIALE”

Gli effetti politici del voto sul Presidente della Repubblica iniziano a sentirsi anche sui territori. Ed il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, in un’intervista rilasciata ad Agenda Politica, annuncia la fine dell’alleanza con Forza Italia e Lega anche per le prossime elezioni Comunali.

Onorevole Cirielli, questa volta l’elezione del Presidente della Repubblica ha lasciato segni indelebili all’interno delle coalizioni e dei partiti. A cominciare dal centro destra che, secondo Giorgia Meloni, va rifondato a livello nazionale.

“La vicenda delle elezioni del Presidente sono andate malissimo e non solo perché gli elettori di centrodestra hanno perso per la prima volta la possibilità di eleggere un Presidente di area per colpa del tradimento di Salvini e di Forza Italia che con Tajani si è allineata a questo inciucio con le sinistre , ma anche perché la rielezione del Presidente dovrebbe rappresentare un’anomalia costituzionale mentre il Pd invece impone per la seconda volta la conferma di un loro componente . Questa volta non passeremo sopra l’ennesimo voltafaccia di Salvini e di Forza Italia oramai in mano a Tajani. Abbiamo sopportato un primo tradimento di questa Forza Italia 6 anni fa alle comunali di Roma quando proprio Tajani decise di non appoggiare la Meloni regalando la capitale ai Grillini e alla Raggi . Come dimenticare poi il governo con il Pd con Letta Presidente del Consiglio 8 anni fa . Poi la Lega di Salvini che si allea prima con i 5 Stelle con il Governo Conte e ora perfino con Leu nel Governo Draghi . Per noi questa alleanza è finita e il centrodestra va rifondato perché esiste ancora nel popolo”

Se questo accade a Roma è impensabile che non ci siano ripercussioni, a cascata, anche sui territori: in Campania ed in Provincia di Salerno è finita la collaborazione con Forza Italia e Lega ?

“È chiaro che a livello locale non ci sentiamo più vincolati a Fi e la Lega e nelle prossime comunali partiremo da Fdi che cercherà nuovi percorsi civici e di centrodestra , ma decideremo città per città nell’interesse dei territori senza legami precostituiti”

