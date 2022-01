GOVERNO-DE LUCA, DOPO LA SCUOLA INIZIA LA GUERRA DELLE MASCHERINE ALL’APERTO

Il Governo ha prorogato di altri 10 giorni, fino al 10 febbraio, l’obbligo di indossare anche all’aperto la mascherina ma il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, come già accaduto per la scuola, è pronto a rilanciare ed andare ben oltre i limiti imposti dall’esecutivo di Mario Draghi. Oggi il Governo ha prorogato di 10 giorni l’obbligo della mascherina, ma intanto in mattinata De Luca aveva già tuonato contro Draghi ed il Ministro dell’Istruzione: “Adesso dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti perché nuove varianti possono sempre diffondersi. Quindi, per quello che ci riguarda in Campania, continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono diversamente”.

