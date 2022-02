EDMONDO CIRIELLI (FDI): “DEPURATORI INEFFICIENTI, COLPA DI REGIONE E PROVINCIA DI SALERNO”

“È inconcepibile che luoghi così ameni, come le meravigliose località della costa cilentana, da Agropoli a Sapri, debbano essere turisticamente mortificati dall’inettitudine di una Regione, una Provincia e di molti comuni dell’area, tutti a trazione Pd e cinque stelle, nonostante gli ingenti finanziamenti acquisti ai tempi del centrodestra. Questi Enti devono fare immediatamente chiarezza ed assumersi le loro responsabilità”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Questi amministratori – aggiunge l’on. Cirielli – tutti politicamente asserviti al governatore De Luca, hanno ampiamente dimostrato la loro incapacità amministrativa e politica ed è realmente assurdo che, dopo anni, ancora non siano stati avviati i

lavori per rendere reale, e non solo declamata, la depurazione delle acque”. “Sono vicino ai cittadini e agli operatori turistici e ringrazio il Codacons Cilento e il suo presidente, Bartolomeo Lanzara, per averlo denunciato per l’ennesima volta perché è davvero una vergogna che la fama internazionale di un intero territorio, come quello a sud di Salerno – impreziosito ulteriormente da un Parco, quello Nazionale del Cilento, terza meta preferita in Europa e tredicesima nel mondo per chi ama l’aria aperta – possa essere inficiata dall’incompetenza di certi amministratori, a livello regionale, provinciale e locale”, conclude Cirielli.