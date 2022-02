DE LUCA OTTIMISTA: “LUNEDI’ CAMPANIA ZONA BIANCA”. RESTA OBBLIGO DI MASCHERINA

Nel corso della consueta tribuna del Venerdi’, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato messaggi di ottimismo ai cittadini della Regione, in vista di un cambio di colore, previsto per la giornata di lunedi’ che, nella sostanza, non cambia assolutamente nulla. Nessun accenno, invece, sull’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, ad oggi vigente solo in Campania rispetto a buona parte dell’Europa.

“L’occupazione delle terapie intensive continua ad essere al di sotto del 10%, ciò vuol dire che la linea di rigore applicata dalla Regione Campania ha dato i suoi frutti. Resta invece ancora rilevante il numero nei ricoveri in area medica, seppur di pazienti non gravi. Torneremo nei reparti molto presto alle attività ordinarie puntando nuovamente alla prevenzione ed allo screening oncologico”.

“Continueremo a tenere la mascherina all’aperto che ci consente di proteggerci nelle serate della movida ed all’ingresso e all’uscita delle scuole che sono i due momenti più significativi di assembramenti”.