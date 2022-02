IL SINDACO DI BELLIZZI MIMMO VOLPE DIVENTA PRESIDENTE REGIONALE DI ALI

Il Sindaco di Bellizzi già Vice Presidente Regionale della rete dei Comuni Italiani di Ali assume la guida dopo le dimissioni del Sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. Le vicende giudiziarie che hanno portato alle dimissioni della maggioranza consiliare di Torre. Volpe nell’assumere l’incarico ha espresso solidarietà ad Ascione, congiuntamente ai Sindaci del direttivo regionale di Ali. Ribadendo fiducia alla magistratura affinché accelleri la verifica dei fatti contestati. ALI si appresta a svolgere il 24/25 marzo il congresso nazionale a Firenze. La presidenza Nazionale di Ali, oggi guidata dal Sindaco di Pesaro Matteo Ricci che è anche responsabile nazionale dei Sindaci del Partito Democratico si ripropone alla guida della Lega delle Autonomie. Oggi ALI raccoglie anche la rete del progetto dei Comuni Sostenibili. Volpe ha annunciato la convocazione urgente dell’esecutivo e drl direttivo regionale, oltre ad indire nelle prossime settimane un assemblea aperta presieduta dal Presidente Matteo Ricci in Campania. Volpe considera molto importante la cooperazione dei Sindaci in questo momento di concertazione dei fondi del PNRR. Ali si candida come strumento di supporto con tutti i Sindaci. Volpe ha tenuto a precisare che Ascione lascia un associazione viva e ringrazia tutti i colleghi che in queste ore gli stanno esprimendo stima e solidarietà.

Share on: WhatsApp