ELEZIONI EUROPEE. DA FDI AL PD: LE SCELTE DEI CANDIDATI E GLI EQUILIBRI SUI TERRITORI

Fratelli d’Italia e Partito Democratico, archiviata la fase elettorale della Sardegna, dovranno iniziare a comporre le liste per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno 2024. Tre mesi di campagna elettorale all’interno di macrocollegi nei quali, per i principali partiti, sarà fondamentale trovare gli equilibri geografici e politici per raggiungere la migliore performance elettorale possibile. In Campania cosa accadrà ?

Per Fratelli d’Italia, che alle ultime elezioni Europee nel Collegio Sud Italia ha eletto un solo europarlamentare, rispetto al 2019 la situazione è completamente diversa. Lo spazio elettorale c’è e la Regione Campania, per numero di elettori, dovrà, insieme alla Puglia, recitare un ruolo da protagonista.

Per il Partito Democratico, invece, c’è il problema “De Luca” e la sua forte capacità di incidere sul voto del territorio: da Roma, Elly Schlein, dovrà fare attenzione ai nomi da inserire in lista, garantendo il giusto spazio ai candidati o alle candidate del Presidente della Regione Campania.