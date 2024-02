I VERTICI DI AZIONE SALERNO ALLA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA A SOSTEGNO DELL’UCRAINA

Azione con onore e dovere ha aderito alla manifestazione a favore dell’Ucraina a due anni dall’invasione russa tenutasi stamattina sul Lungomare di Salerno in Piazza Dante Alighieri promossa dall’associazione Kalyna con Padre Boryn.

Lo scrivono i responsabili provinciali del partito di Carlo Calenda.

Così come il nostro Segretario nazionale Carlo Calenda testimonia quotidianamente, anche con la sua ultima presenza a Kiev, il sostegno al popolo ucraino passa soprattutto attraverso il sostegno militare perché è in gioco la libertà non solo del popolo ucraino, ma dell’ Europa. Il nostro ringraziamento va al popolo ucraino che combattendo, difende se stesso e l’Europa dalla follia egemonica di Putin.

Siamo vicini al popolo ucraino senza se e senza ma ed insieme alla comunità ucraina salernitana.

Hanno partecipato alla manifestazione #standwithukraine l’onorevole di Salerno in Azione Antonio D’Alessio, il segretario provinciale Gigi D’Alessio e membri del direttivo provinciale tra cui Anna Luisa Buongiorno, Pierre De Filippo, Paolo Donnarumma ed altri oltre al gruppo Under 30 di Azione con Vincenzo Cennamo e tutto il gruppo giovani.