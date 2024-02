NOCERA SUPERIORE. SUMMIT DEL CENTRO DESTRA: TRE I NOMI SUL TAVOLO DEI SEGRETARI CITTADINI

Il centro destra del Comune di Nocera Superiore, domani, lunedi’ 26 febbraio, riparte dal territorio per la scelta del nome, possibilmente condiviso, del candidato sindaco per le Comunali della prossima primavera. A ritrovarsi, pero’, questa volta, saranno i segretari cittadini dei partiti, nel tentativo di trovare un accordo che, al momento, sembra molto lontano. Sul tavolo arriveranno i nomi di tre candidati alla carica di Sindaco: Franco Pagano (il vincitore delle Primarie di Fratelli d’Italia), Gaetano Montalbano (l’ex sindaco sostenuto da Forza Italia) ed il civico di area FDI Gennaro D’Acunzi (fratello di Pasquale, già candidato sindaco a Nocera Inferiore). Difficile che quella di domani possa essere una riunione in grado di fare un passo in avanti rispetto al blocco politico che coinvolge tutto il centro destra: si tratterà solo di un incontro interlocutorio, mentre nella vicina Sarno il centro destra al completo è già al lavoro per le prossime elezioni comunali.

Share on: WhatsApp