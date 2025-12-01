GIORGIO MULE’ E’ IL RESPONSABILE DI FORZA ITALIA PER IL SI AL REFERENDUM GIUSTIZIA

La decisione di Antonio Tajani, che ringrazio, di affidare a Giorgio Mulè il coordinamento della campagna referendaria per il ‘Sì’ alla separazione delle carriere, è il giusto riconoscimento del suo talento, della sua capacità di unire, di fare squadra e di guidarla. Nel momento in cui Forza Italia è chiamata a sostenere una delle sue battaglie più identitarie, e alla quale teneva tantissimo il presidente Berlusconi, avevamo davvero bisogno che a condurla fosse una persona appassionata, competente, instancabile, con la dote di trasformare temi anche complessi in messaggi chiari, efficaci, comprensibili. A Giorgio vanno i miei complimenti e il mio sincero augurio di buon lavoro. Insieme possiamo rendere reale un cambiamento che l’Italia aspetta da troppo tempo”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

