IL COMUNE DI SARNO OSPITA LA PRIMA EDIZIONE DI SPECIAL OLYMPICS

Domani, alle ore 10.00, Sarno ospita il primo Special Olympics Italia presso le strutture sportive dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola”.
Una giornata dedicata all’inclusione e allo sport, con 250 atleti, 50 volontari e 4 discipline sportive, accompagnata dalla partecipazione delle scuole del territorio.
L’evento è promosso dal Comune di Sarno, in collaborazione con Special Olympics Italia, a seguito della proposta rivolta dallo stesso Comune alle Scuole del territorio per l’attivazione del Progetto Scuola di Special Olympics, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale attraverso l’Educazione Fisica.
All’iniziativa prenderanno parte gli studenti degli Istituti scolastici I.C. “Giovanni Amendola”, “De Amicis-Baccelli”, I.C. “Antonio Esposito”, II Circolo Didattico, “Profagri”, IIS “Enrico Fermi”.
La giornata prenderà il via con l’accensione della fiaccola olimpica da parte del Sindaco Francesco Squillante. A seguire, gli atleti attraverseranno Corso Amendola, Piazza Cinque Maggio, Via Antonio Esposito e Via Marmino, per poi raggiungere la scuola Amendola, dove saranno protagonisti delle diverse discipline sportive previste.
Una manifestazione che, ancora una volta, celebra il potere dello sport come strumento di inclusione, autodeterminazione, pari opportunità e valorizzazione della diversità.