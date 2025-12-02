ELEZIONI PROVINCIALI. TRE LISTE PER IL CENTRO SINISTRA: PD, A TESTA ALTA E AVANTI PSI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Saranno, almeno, tre le liste in campo, per le prossime elezioni Provinciali di Salerno, all’interno dell’Area del Centro Sinistra che si presenterà a Sindaci e Consiglieri Comunali di tutto il territorio della Provincia, con le liste del Partito Democratico, A Testa Alta ed Avanti Psi. Da questa mattina le Segreterie Provinciali dei partiti sono già alle prese con la composizione delle liste che, in base al Decreto firmato dal Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, saranno depositate tra il 20 ed il 21 di Dicembre a Palazzo Sant’Agostino.





Related Posts

Dicembre 2, 2025

REGIONE CAMPANIA. PRIMA RIUNIONE DEI NEO CONSIGLIERI REGIONALI DELLA LEGA

Dicembre 1, 2025

LA GIUNTA FICO: 10 ASSESSORI CON 4 DONNE. IL TOTO NOMI TRA I PARTITI DELLA COALIZIONE

Dicembre 1, 2025

PROVINCIA DI SALERNO. E’ DOMENICA 11 GENNAIO LA DATA PER IL VOTO SUL CONSIGLIO PROVINCIALE