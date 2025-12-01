FORZA ITALIA A SALERNO ED IL PUNTO DI PARTENZA CON MARTUSCIELLO, FERRANTE E CELANO

Si terrà martedì 2 dicembre, presso la sede di Corso Garibaldi 16, la conferenza stampa dal titolo “Un punto di partenza”. L’incontro rappresenta un momento di analisi del risultato elettorale e di ripartenza dell’attività di radicamento del partito in vista delle prossime elezioni amministrative, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali.

Interverranno:

On. Roberto Celano, neo Consigliere Regionale di Forza Italia

On.le Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT

On. Fulvio Martusciello, Segretario Regionale di Forza Italia





