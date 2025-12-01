LA GIUNTA FICO: 10 ASSESSORI CON 4 DONNE. IL TOTO NOMI TRA I PARTITI DELLA COALIZIONE

Sarà composta da 10 assessori la Giunta del Presidente della Regione Roberto Fico con almeno 4 donne – ben oltre il limite di 3 imposto dalla Legge – e con la possibilità che molti esponenti dell’esecutivo regionale siano pescati fuori dall’attuale Consiglio Regionale. Le trattative, ovviamente, ruotano anche intorno al numero di assessori che ciascun partito potrà ottenere, dopo l’esito delle Regionali del 23 e 24 Novembre.

Per il Partito Democratico si parla di 3 pedine all’interno dello scacchiere delle Giunta Regionale: una, a quanto pare, è già stata assegnata e si tratta di quella di Vice Presidente che andrà all’ex Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo.

Saranno, invece, 2 gli assessori per il Movimento 5 Stelle, nel quale sarà compresa anche la quota della lista Fico Presidente.

Un assessore per ciascun degli altri partiti che hanno contribuito alla vittoria delle Regionali di Roberto Fico: A Testa Alta, Casa Riformista, Avanti PSI, Alleanza Verdi Sinistra e Noi di Centro di Clemente Mastella.