PROVINCIA DI SALERNO. E' DOMENICA 11 GENNAIO LA DATA PER IL VOTO SUL CONSIGLIO PROVINCIALE

Si terranno domenica 11  Gennaio del 2026 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. E’ la notizia che filtra da Palazzo Sant’Agostino dove la convocazione delle elezioni provinciali è stata, momentaneamente, congelata per le trattative in corso per la composizione della Giunta Regionale. Se la data fosse davvero quella dell’11 Gennaio, a breve dovrebbe arrivare il Decreto del Presidente della Provincia Vincenzo Napoli: le liste dei partiti, composte da 16 nomi, dovrebbero, a quel punto, essere presentate entro il 20 Dicembre, con la raccolta firme nel cuore delle festività natalizie.





