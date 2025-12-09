FRANCO MARI (AVS): “STIPENDI GIU’ DELL’8% DAL 2021, ECCO LA NOSTRA PROPOSTA PER SBLOCCARLI”

“Gli stipendi reali in Italia sono crollati del 8,8% da gennaio 2021 ad oggi. È come prendere una mensilità in meno ogni anno. E chi ha governato in questo periodo? Beh, è facile: per oltre tre anni ha governato Meloni e la destra. Dopotutto, si vantano sempre di essere da tanto tempo al comando…

E allora, la domanda sorge spontanea. Di chi dovrebbe essere la responsabilità che milioni di lavoratori non ce la fanno più se non di Meloni e della destra che ancora oggi governa e non fa nulla per migliorare la loro condizione?” Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Basta con le chiacchiere, la propaganda e le prese in giro. Serve aumentare gli stipendi.

Per questo noi abbiamo presentato da mesi una legge sblocca stipendi, per adeguare automaticamente lo stipendio di 24 milioni di lavoratori al costo della vita. Per dare respiro e restituire serenità a tante e tanti.

Anche il Fondo Monetario Internazionale è d’accordo con noi, poiché in uno studio storico del 2023 ha dimostrato come l’adeguamento dei salari all’inflazione non è responsabile dell’aumento del costo della vita. Soprattutto quando, come in questo caso, l’aumento dei prezzi è guidato dalla speculazione delle aziende, in primis quelle energetiche.

Eppure Meloni, il suo governo e la maggioranza che li supporta non vogliono nemmeno discuterne. Perché?