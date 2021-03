ELEZIONI PROVINCIALI 2021 DOPO LE AMMINISTRATIVE. SALTANO ACCORDI ED INTESE

Le Elezioni Provinciali 2021, per il rinnovo dei Consigli Provinciali ed in alcuni casi per l’elezione del nuovo Presidente, si terranno solo dopo le elezioni amministrative d’autunno ed, in ogni caso, entro il 60esimo giorno dalla ultima proclamazione per le Comunali. Una scelta che stravolge accordi ed intese che erano stati già raggiunti perchè i comuni chiamati al rinnovo dei consigli a Giugno non avrebbero candidato consiglieri in carica per le Provinciali di Marzo. Ed, invece, la decisione del governo ha provocato anche effetti politici importanti: nelle Province di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta i consiglieri eletti dei comuni capoluogo – dove il voto ponderato vale di piu’ – a questo punto si cimenteranno nelle Provinciali, soprattutto se esclusi da ruoli di Governo. A storcere il naso sono i consiglieri comunali dei centri medio-piccoli che, proprio in occasione di questa tornata per le Provinciali, speravano nel sostegno dei consiglieri comunali dei centri piu’ grandi, soprattutto di quelli capoluogo.

