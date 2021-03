IMMA VIETRI (FDI): “IN CAMPANIA SANITA’ NEGATA DURANTE LA PANDEMIA”

«Il tributo che pagheremo alla pandemia, in termini di vite umane, rischia di essere ben più alto

del numero delle vittime del Covid-19 se non si provvederà immediatamente ad una riorganizzazione dei

servizi sanitari». Imma Vietri, dirigente di Fratelli d’Italia, invoca un cambio di rotta nella governance del

sistema sanitario in Campania per contenere le conseguenze indirette dell’emergenza Coronavirus. «Nei

primi nove mesi dello scorso anno in Campania c’è stata una riduzione dei ricoveri del 25% rispetto allo

stesso periodo del 2019. Ancora più drastica la riduzione delle attività ambulatoriali: la media regionale è

del 41%, ma ci sono ben 34 tipologie di prestazioni che sono state ridotte dal 50 al 67 per cento.

Fortemente ridotte le attività di screening. Dietro questi numeri ci sono vite umane, persone alle quali è

stato detto che dovevano attendere per il ricovero o per effettuare ad accertamenti, o che l’intervento

chirurgico a chi dovevano sottoporsi è stato rimandato a data da destinarsi. Se non si vuole arrivare fuori

tempo massimo, con persone che presentano un quadro clinico ormai compromesso dal decorso della

malattia, occorre ridurre i tempi di attesa che, già lunghi prima dello scoppio della pandemia, si sono

ulteriormente dilatati».

Per la dirigente di Fratelli d’Italia, però, i presupposti non lasciano ben sperare. «Il monitoraggio

periodico dei tetti di spesa per le prestazioni fornite dalle strutture sanitarie convenzionate ha messo in

evidenza come, per alcune specialità, l’intero budget 2021 sarà esaurito in sei mesi. In provincia di

Salerno è il caso Radiologia. Questo significa – spiega l’esponente di FdI – che solo fino a giugno sarà

possibile ricorrere alle prestazioni dei privati in regime convenzionato, poi i pazienti dovranno pagare di

tasca propria. Stesso discorso varrà per Cardiologia a partire da fine luglio e per Diabetologia a partire da

fine agosto. È evidente come occorra rivedere il meccanismo dei tetti di spesa, alla luce dell’emergenza

creata dalla pandemia. Diversamente, nei prossimi mesi tantissime persone saranno costrette a prenotare

esami clinici e accertamenti diagnostici esclusivamente presso le strutture pubbliche, con la conseguenza

che si allungherebbero ancora di più le liste d’attesa».

E proprio sul Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa si concentra

l’attenzione di Imma Vietri. «A fine anno scorso, il Piano è stato aggiornato, ma permangono delle

perplessità. In una logica di programmazione, un piano dovrebbe indicare non solo le modalità operative,

ma anche i tempi di risoluzione del problema. Al contrario, nel documento della Regione Campania si

parla solo, genericamente, di un avvio delle attività di recupero e di un monitoraggio da effettuare

periodicamente. Insomma, più che un piano, sembra un diario delle buone intenzioni. Eppure, si prevede

una spesa di circa 35 milioni di euro per garantire un numero di ricoveri e prestazioni ambulatoriali che

consenta di recuperare i ritardi accumulati. Sul piano operativo, si prevede – tra l’altro – un incremento

dell’orario di apertura degli ambulatori e delle sedute di sala operatoria per tutta la fascia oraria 8-20, il

sabato e la domenica. Soffermandosi su questo singolo aspetto si comprende subito la debolezza del

piano: con gli anestesisti dirottati nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva dell’area Covid, appare

improbabile un aumento del numero delle sedute operatorie. Il timore è che, una volta cessata

l’emergenza-pandemia, ci ritroveremo in piena emergenza-assistenza sanitaria. E a pagarne le

conseguenze saranno, ancora una volta, i cittadini più deboli».