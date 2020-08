ELEZIONI REGIONALI 2020. DA VENERDI’ 21 A SABATO 22 LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Dalle 8 di domani mattina venerdi’ 21 agosto sarà possibile procedere al deposito delle liste per le Elezioni Regionali ed anche per le Comunali 2020: il termine, stabilito dalla legge, prevede che il deposito possa essere effettuato fino alle ore 12:00 di sabato 22 agosto. A quel punto le Commissioni Elettorali procederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti e, solo dopo, si procederà al sorteggio delle posizioni sulle rispettive schede elettorali. Da domani, dunque, iniziera’ la “sfilata” dei segretari provinciali dei partiti e dei rappresentanti delle liste civiche per la consegna degli elenchi delle candidature.

